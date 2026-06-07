女優の芳根京子が6日までにInstagramを更新。緑の中でリラックスするオフショットを公開すると、ファンから「可愛すぎる」「笑顔が素敵」といった声が集まった。【別カット】芳根京子、陽の光に包まれた笑顔がまぶしい（ほか8枚）6月12日から渡辺翔太とＷ主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が上演される芳根。そんな彼女が「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日」と投稿したのは公園で撮影されたオフショ