女優の戸田恵梨香が6日までにInstagramを更新。和装姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】『地獄に堕ちるわよ』撮影現場でのオフショット戸田が「思い出を少しずつ」と投稿したのは、4月から配信がスタートした主演ドラマ『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）のオフショット。複数公開されている写真には、艶やかな和装や撮影現場を背景にした洋装などが収められている。彼女の投稿にファンからは10万を超え