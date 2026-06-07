歌手の羽山みずきが７日、東京・足立区のシアター１０１０で「羽山みずきコンサート〜ＯＮＥ〜」を行った。１０周年を記念したコンサートで、ギターの弾き語り、シャンソン曲のカバーにも挑戦。全２１曲を披露した。１番の見どころは「人生で最大の挑戦になるかも」というギターの弾き語り。きっかけは２か月前の４月７日、リハーサル会場に置かれていたこと。「本当に弦楽器だけは避けてきて、一番嫌だったものを与えられて、