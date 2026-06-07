歌手の羽山みずきが７日、東京・足立区のシアター１０１０で「羽山みずきコンサート〜ＯＮＥ〜」を行った。２０２５年８月に地元の山形・鶴岡市内で行われたコンサート以来、２回目のワンマン。公演を前に、ファンを対象にした公開リハーサルを実施。「みずきちゃーん」と呼ばれて入場し「ファンの皆さんに囲まれながら１０周年を迎えられてうれしい」と笑みを浮かべ、本番さながらのパフォーマンスを２曲。「初めて東京でコン