ずっと同じボブを続けていると、今っぽさを取り入れたくなることもあるでしょう。そんな、40・50代の想いを叶えてくれるヘアスタイルが、レイヤーボブ。髪に段差を入れることで、自然な立体感や抜け感が生まれるようです。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、いますぐ真似したくなるレイヤーボブをご紹介します。 ニュアンスウェーブの軽やかボブ 毛先にプツっとしたライン