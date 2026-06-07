メ～テレ（名古屋テレビ） 20世紀のアメリカを代表するイラストレーターの絵を陶磁器で再現した作品の企画展が名古屋市東区の美術館で始まりました。 横山美術館で始まったのは「続・ノーマン・ロックウェル展」です。 ノーマン・ロックウェルは20世紀にアメリカで活躍したイラストレーターです。 企画展では愛知県瀬戸市で作られたロックウェルのイラストを題材にした陶