◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人・西舘勇陽投手（２４）が先発で７回６安打１失点。降板直後に松本剛が一時勝ち越しのタイムリーを放って２勝目の権利を手にしたが、１点リードの９回、２死から守護神ライデル・マルティネスがまさかの同点被弾。プロ入り後最多に並ぶ１１１球の熱投は実らず、自身２連勝を逃した。西舘は試合後「１２球団で一番いいリリーフ陣だと