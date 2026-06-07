MAZZELが、6月7日（日）に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもってグループ初の全国アリーナツアー＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞を完走した。◆ライブ写真本ツアーは4月25日（土）の GLION ARENA KOBE 公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がSOLD OUTを記録し、追加公演での6月6日（土）・7日（日）国立代々木競技場 第一体育館公演が実現した。ライブは4月8日にリリー