俳優の中村倫也、ムロツヨシが７日、都内で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）の“特別御礼”舞台あいさつに登場した。小川哲氏の同名ミステリー小説が原作。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を一文字も聞かずに正解する「０文字解答」で優勝する謎を解く内容になっている。この日は、約２０年親交がある２人が撮影時の出来事をフリートーク形式で進行。質問コーナーでは、観客の「最近、この