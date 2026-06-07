歌手で女優のジェニファー・ロペス(56)と新作で共演している俳優のブレット・ゴールドスタイン(45)が、良い雰囲気のようだ。オル・パーカー監督の新作ロマンチックコメディ「Office Romance」で共演をしている2人は交際しているわけではないものの、間違いなく「相性が良い」と関係者が明かしている。 【写真】見つめ合う2人周囲がざわつくのも納得の世界 その人物はUsウィークリー誌