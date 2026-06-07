２日、宝興パンダ古城の街並み。各所にパンダのオブジェが並ぶ。（雅安＝新華社記者／段卓力）【新華社雅安6月7日】中国四川省雅安市宝興県に、ジャイアントパンダをテーマにした観光地「宝興パンダ古城」がある。宝興県はジャイアントパンダが初めて学術的に発見された場所とされ、県域の約8割がジャイアントパンダ国家公園に指定されている。２日、宝興パンダ古城の街並み。各所にパンダのオブジェが並ぶ。（雅安＝新華社記者