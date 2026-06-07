◇第76回安田記念芝1600メートル（2026年6月7日東京競馬場）安田記念は武豊騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。定年解散した国枝厩舎から転厩2戦目でG1初制覇となった。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。安田記念の売り上げは223億9214万5500円で対前年比100・7％で、ほぼ昨年並みだった。関東地方が梅雨入りした7日の東京競馬場の入場人員は4万6251