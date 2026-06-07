久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は7日、12Rで決勝戦が行われ、新山響平（32＝青森）が番手捲りで優勝を飾った。4シーズンぶりにS級1班として戦っている新山が3月31日の豊橋記念に続いて今年2度目のG3制覇。次走のG1高松宮記念杯（16〜21日、岸和田）へ最高の勢いをつけた。「初手で前を取った近畿勢が僕らの後ろを欲しいかなと思ったら入れてくれてかなりいい並びになった。小堀（敢太）が頑張