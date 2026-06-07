第７５回全日本大学野球選手権の開会式が７日、都内で行われた。式終了後には日本ハムのチーフ・ベースボールオフィサーを務める栗山英樹氏（６５）によるトークショーを実施。学生からの質問コーナーの際に「将来的に大谷選手みたいな人間になりたいんですけど…」とドジャース・大谷翔平に関するド直球な質問が投げかけられた。「近くで見てこられた方として、大谷選手に近づくために今日からできることは何かありますか？」