菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が7日、自身のインスタグラムを更新。ヨネックスレディスゴルフトーナメント（新潟・ヨネックスCC）で最終日に6アンダーで回り、5位タイでフィニッシュしたことを報告した。優勝は、プロ2年目の吉田鈴（22）で、ツアー初優勝だった。菅沼は「#ヨネックスレディスゴルフトーナメント2026応援ありがとうございました！初日OBスタート、3ホール終わってスリーオーバー諦めない気持ち