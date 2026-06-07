現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、岡山県高梁市の「備中松山城」だ。【画像】山道で見つけたナゾの巨石、世にも珍しい石垣のトイレ、森の中には“奇跡の光景”が…この記事の写真をすべて見る（全36枚）二層二階の層塔式天守。内部には歴代城主の資料展示も©︎今泉慎一◆◆◆主君と共に散らなかった鹿之介1577（天正5）年、信長の命で中国方面軍を任された秀吉は西播