予備校講師でタレントの林修さん（60）が安田記念の表彰式プレゼンターを務めた。昨年ダービー以来、競馬場を訪れた林氏は「熱気に満ちたG1を楽しむことができました。東京競馬場の1600メートルは非常にタフなコース。ただスピードがあるだけでは勝てません。今日勝ったシックスペンスも、本当に強い馬だなと、今さらながら実感しています」と優勝騎手の武豊と表彰台でがっちり握手した。続けて「表彰式プレゼンターという大