「巨人２−２ロッテ」（７日、東京ドーム）巨人が２試合連続で引き分け。３カード連続の勝ち越しを決めた。２−１の九回に登板した抑えのマルティネスが２死走者なしで安田に争点ソロを被弾した。前夜、延長１２回を戦い１−１の引き分けに終わったロッテ戦。巨人が先手を取った。二回２死から坂本、中山が連続四球を選び一、二塁として吉川がロングから左前に先制タイムリーを運んだ。五回には同点とされたが、七回に