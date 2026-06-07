日本テレビ系名物演芸番組「笑点」（日曜午後5時半）が、7日に放送され、同日の回で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。この日の冒頭で、「笑点」が「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表。番組内では、「60年ずっと同じやり方で大喜利し続けた番組」として、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長