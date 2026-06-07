東海地方は、三重県を中心に大雨のおそれがあり、気象台が土砂災害などに注意を呼びかけています。 【写真を見る】三重県を中心に8日にかけて大雨のおそれ 土砂災害に注意 台風6号の影響も 7日、平年より1日遅く去年より21日遅い梅雨入りの発表があった東海地方。 名古屋市内でも午前中から断続的に雨が降っています。 特に三重県では、南部を中心にやや強い雨を観測し、降り始めからの雨量は尾鷲市で90ミリなどと、まとまった