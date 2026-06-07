JR西日本は、きょう（7日）午後2時20分ごろ、津山線で発生した倒木のため、一部の列車の運転を取りやめました。 【津山⇒岡山方面】 ・津山駅１５時５２分発快速岡山行き津山駅～岡山駅間 【岡山⇒津山方面】 ・岡山駅１７時０９分発快速津山行き岡山駅～津山駅間 倒木により、列車の遅れは最大で約70分、約400人に影響したということです。