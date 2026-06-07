７日朝、山形県米沢市のJR米沢駅前などでクマの目撃が相次ぎました。中心市街地での出没を受けて市と警察が朝から警戒を続けました。人や物への被害は確認されていません。 【写真を見る】JR米沢市駅前など市内中心部でクマの目撃相次ぐ 警察・市が注意呼びかけ 人・物への被害は確認されず（山形・米沢市） 市と警察によりますと、７日午前５時半ごろ、米沢市駅前１丁目で体長約１メートルのクマ１頭が目撃されました。