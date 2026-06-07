５月３１日、山形県小国町の飯豊連峰に登山に入った青森県の７８歳の男性の行方がわからなくなっていて、６日に続き７日も警察などが捜索を行っています。 行方がわからなくなっているのは、青森県六戸町の男性（７８）です。 警察によりますと、男性は５月３１日、山形県小国町小玉川の天狗平口から１人で飯豊連峰に入山していて、６月３日に下山する予定でした。しかし、下山予定日の３日を過ぎても連絡が取れず、６日、家族か