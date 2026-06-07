◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)8回1失点の快投で6勝目を挙げた山本由伸投手について、ド軍指揮官は「効率よくアウトを重ねていった」と褒め称えました。今季12度目の先発登板となった山本投手は、初回2アウトから連打を浴びて先制点を献上。課題としている“立ち上がり”にまたもや苦戦を強いられます。しかし、直後の攻撃では、大谷翔平選手の内野安打から怒とうの6連打。さらにこの回2度目