◇MLB カージナルス6-5レッズ(日本時間7日、ブッシュ・スタジアム)カージナルスのラーズ・ヌートバー選手が、復帰2戦目にしてチームを逆転勝利に導く今季1号2ランホームランを放ちました。2023年のWBCで侍ジャパンに選出され、世界一に貢献したヌートバー選手は、チームでも頼りのリードオフマンとして4年連続の2桁本塁打をマーク。今季はケガで出遅れ、前日の試合で復帰となっていました。日本時間6日の試合でスタメン復帰を果た