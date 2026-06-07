中村コーチがどんなアドバイスを送るのか興味深いところだ(C)産経新聞社事前合宿地・モンテレイで調整している日本代表のトレーニングも現地時間6月6日で4日目。翌7日にU-19日本代表との本番前最後のテストマッチを控えていることもあり、この日はフォーメーション練習や戦術確認に多くの時間を割くことになった。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るそして全体終了後、選手た