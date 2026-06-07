人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）家族運が順調。父親・母親とゆっくりと語らうと収穫あり。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）変化は進んで受け入れて。その柔軟性がツキを呼ぶはず。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）人のあら探しはやめる