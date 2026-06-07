能登半島地震でも問題となったトイレの衛生問題に対応しようと7日金沢市内でマンホールを使ったトイレの設置訓練が行われました。金沢市の鞍月小学校で開かれた防災訓練には鞍月新町や南新保など8つの町会から防災関係者をはじめ消防団、防災士などおよそ30人が参加しました。訓練では、下水道の上に設置されたマンホールを利用してその上に簡易トイレを置く「マンホールトイレ」の組み立て方法や排水の手順が防災士から説明されま