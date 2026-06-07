◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)DeNA・相川亮二監督が退場処分を受けました。延長11回裏、宮粼敏郎選手がカウント1-2からスイングした際、キャッチャーミットにバットが当たったとして球審にアピールしたものの認められず三振の判定に。宮粼選手はベンチに下がりましたが、相川監督がベンチから出てきて球審と言葉をかわします。数分間のやり取りを経た後、球審がマイクを持ち「相川