言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会的なまとまりを保つ仕組み、多目的に使える便利グッズ、そして特定の地域や国の決済手段という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□じょまる□□ーるげん□□うかヒント：ルール