「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川監督が遅延行為で退場処分を受けた。監督就任後は初めて。延長十一回に宮崎が打撃妨害をアピールしたが認められなかった。相川監督が抗議を続け、川口球審は、これを遅延行為として退場を宣告した。空振り三振の判定から約５分が経過していた。川口球審は代わって迮岡コーチが指揮を執ると場内にアナウンスすると球場が騒然とした。延長十一回