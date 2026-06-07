俳優・間宮祥太朗が７日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で、この日開幕した主演舞台「カッコーの巣の上で」（２９日まで）の開幕前会見を坂東龍汰、江口のりこ、皆川猿時、演出を務めた松尾スズキと行った。ジャック・ニコルソン主演で映画化もされた同名小説が原作のヒューマンドラマ。江口が松尾を「優しい方だけど怖い演出家さんっていうのもあって」と語ったことから、松尾の印象を問われた間宮は「ずっとピリピリしてて…」と乗っ