熊本都市圏で検討されている新たな3つの高規格道路の整備について７日、熊本県の木村知事は今年度中にルート案を示すとしました。 熊本県と熊本市は熊本都市圏の交通渋滞緩和を目指し、高規格道路を使って熊本市中心部から高速道路のインターチェンジまでを10分、熊本空港までを20分で結ぶ「10分・20分構想」を掲げています。７日の総会には県関係の国会議員や関係自治体のトップなどが出席し、熊本都市圏北連絡道路