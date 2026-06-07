兵庫県新温泉町では、重さ３ｔの大綱を引き合う伝統の「大菖蒲綱引き」が行われました。 新温泉町では、温泉を発見した慈覚大師に感謝し、子どもたちの成長を祈願して、毎年６月に「湯村温泉まつり」が開かれています。 約７００年続くこの祭りのメイン行事が、名物の「大菖蒲綱引き」です。 菖蒲とわらをより合わせた大綱は長さが約８０ｍ、重さは３ｔにも及びます。 上組と下組に分かれて行う大綱引きには地元住民