気象台は、7日午後6時13分に、レベル４土砂災害危険警報を東村に発表しました。本島北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■国頭村●レベル４土砂災害危険警報■大宜味村●レベル２土砂災害注意報■東村●レベル４土砂災害危険警報【発表】■今帰仁村●レベル２土砂災害注意報■本部町●レベル２土砂災害注意報