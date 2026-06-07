俳優・坂東龍汰が７日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で、この日開幕した舞台「カッコーの巣の上で」（２９日まで）の開幕前会見を主演の間宮祥太朗、演出を務めた松尾スズキらと行った。ジャック・ニコルソン主演で映画化もされた同名小説が原作のヒューマンドラマ。開幕を目前とした心境について坂東は「すごくドキドキしてます。きのう本当に、家帰って１２時にはベッドに入ったんですけど、ポカポカしちゃって“知恵熱”出ました」