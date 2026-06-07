ボートレース津の「住信SBIネット銀行賞」が、7日に開幕した。5月23〜27日の住之江「アクアコンシェルジュカップ」で優勝戦に進出した中井俊祐（45）＆伊藤喜智（40）の大阪支部師弟コンビが、津でも同じ斡旋となっている。「師匠とそろって優勝戦に乗れたのは前回の住之江が初めてだったのでうれしかったですね。そもそも、同時斡旋が久しぶりでしたからね。今回も師匠とアドバイスをし合いながら準優、優勝戦と勝ち上がっ