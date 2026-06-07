シリーズ「現場から」。世界自然遺産の島・鹿児島県の屋久島です。島の代名詞ともなった樹齢2000年を超える「縄文杉」が確認されて60年が経ちました。縄文杉は、屋久島の観光を支える一方、新たな課題にも直面しています。樹齢千年を超える杉の木＝屋久杉や、原生林が広がる屋久島。雨の日が多く、豊富な水が豊かな森を育んできました。1993年、白神山地と並んで、日本で最初に世界自然遺産に登録されました。夜明け前。登山口へ向