7日未明、愛知・名古屋市の交差点で、横断中の女性が車にひき逃げされ死亡しました。警察は現場に戻ってきた車の運転手を容疑が固まり次第、逮捕する方針です。7日午前1時半ごろ、名古屋市中区の信号のある交差点で、ワンボックスカーが歩いて横断していた女性をはねて逃走しました。女性は病院に運ばれましたが間もなく死亡しました。目撃者：出てきているのを気付かずにそのままバンって引きずっちゃってるんですよね、たぶん下