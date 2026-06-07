映画独自解説家の守鍬刈雄が、「マジで20歳YouTuber監督が全米制覇 #バックルームズ #backrooms」と題した動画を公開した。動画では、20歳のYouTuberが監督を務めた映画『バックルームズ』が全米で大ヒットを記録している背景と、その特異な魅力について解説している。 現在アメリカにおいて、弱冠20歳のYouTuber、ケイン・パーソンズが監督したホラー映画『バックルームズ』が全米1位を獲得する