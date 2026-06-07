女優高畑淳子（71）が7日、都内で、橋爪功（84）とダブル主演する映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督）大ヒット御礼舞台あいさつに、三田佳子（84）らと出席した。同作は「終活」を題材に、家族のあり方や夢への再挑戦を描いてきたヒューマンコメディー「お終活」シリーズの第3弾。高畑は大原千賀子、三田は認知症を抱える豊子を演じる。三田とは初共演。緊張からか、この日も「女優の中でもトップで憧れ」を何