「巨人２−２ロッテ」（７日、東京ドーム）ロッテが２戦連続の引き分け。１−２の九回２死走者なしで、安田が相手守護神のマルティネスから２号右越え同点ソロを放った。打線は１点を追う五回、２死一塁で小川が左越えにタイムリー三塁打をを放ち一時同点とした。１−１の七回、この回から登板した３番手の中森が２死三塁のピンチを招くと、松本の左前適時打で１点を勝ち越された。中森は今季１３試合目の登板で初失点。