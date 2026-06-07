愛媛・宇和島警察署の巡査長の男が、同居する妻を棒のようなもので殴るなどしてけがをさせた疑いで逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、宇和島警察署地域課の巡査長・安部智則容疑者（35）です。警察によりますと安部容疑者は6日夕方、西予市の自宅で同居する妻（36）の首を手でつかみ、棒のようなもので体を複数回殴って、首や背中などにけがをさせた疑いが持たれています。事件は6日夜、被害を受けた妻が警察署を訪れ、