お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）、山根良顕（49）が7日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。アンガールズとサンドウィッチマンが対立している原因を検証した。狩野英孝とサンドウィッチマンは荒川区の日暮里を散歩した。3人は商店街を散歩中、ゲストのアンガールズを見つけるもスルー。田中は「おいおい！ちょ待てよ！イノシシ！だからイノシシって言われるんだよ。視野が狭くて真っすぐしか行けないさ」と伊達み