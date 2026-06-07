女優パク・ボヨンが、韓国の統一地方選挙の投票用紙不足に関連したコメント欄での“荒らし”について、初めて口を開いた。6月7日、パク・ボヨンはファンコミュニケーションプラットフォームbubbleを通じて、自身に向けられた“コメントテロ”に対し、「bubbleを見て知った。変な人たち。だから心配しないで。打撃はあまりない」と語った。【写真】透けてる…パク・ボヨン、“極薄”トップス去る6月3日、「第9回全国同時地方選挙」