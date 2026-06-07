PCアクセサリメーカーのElgatoからオールインワンの高性能オーディオインターフェース兼ミキサー「Wave XLR MK.2」が2026年3月に登場しました。あらゆるXLRマイクを接続可能で、ワンタッチで全てがコントロール可能になるとのことで、Elgatoから実物を借りることができたので実際に使ってみました。Wave XLR MK.2 | Elgatohttps://www.elgato.com/jp/ja/p/wave-xlrWave XLR MK.2の化粧箱は青を基調としたデザイン。中身はWave XLR