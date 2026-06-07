◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、戸崎圭太騎手が騎乗したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は７着。Ｇ１初制覇はならなかった。同馬はこれまで２３年セントライト記念、２４年エプソムＣ、同オールカマー、２５年毎日王冠と、今年の中山記念も勝つなど重賞５勝。だが、Ｇ１では４度走って今年の大阪杯