◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ＤｅＮＡ・相川亮二監督が遅延行為で退場処分となった。２―２の延長１１回２死一塁で宮崎がカウント１ボール２ストライクからスイングした際に海野のミットにバットが接触したように見えた。宮崎が川口主審にアピール。その後、相川監督も抗議したが、規定の時間を超えて抗議したため、退場処分が告げられた。逈岡賢二郎ベンチコーチが監督代行