海上自衛隊は7日、韓国海軍と捜索救難訓練を長崎県・五島列島西方の海域で実施したと明らかにした。両者による人道目的の捜索救難訓練は2017年に実施後、途絶えていた。今年1月、日韓防衛相が部隊間交流を活性化する一環として再開に合意。5月のシンガポールでの会談で時期が決まり、予定通りの実施となった。自衛隊と韓国軍の間では、18年12月に発生した韓国海軍駆逐艦による海自哨戒機への火器管制レーダー照射で関係が悪化