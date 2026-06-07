TBS「王様のブランチ」のリポーターとして活躍しているモデル・松元絵里花（30）が7日、自身のインスタグラムを更新。韓国への留学を報告した。松元は「この度、わたくし松元はなんと…韓国留学にやってきました〜！！ついに…念願の留学」と報告。独学で2、3年ほど韓国語の勉強に励んでいたそうで、「学べば学ぶほどこれからの人生のためにも仕事の幅を広げるためにももっと上達したいという気持ちが強くなり、短い期間で